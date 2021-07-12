مانشيني يتحدث عن فيالي والعناق الحار في نهائي كأس أمم أوربوا





أسدل منتخب إيطاليا لكرة القدم الستار على واحدة من أبرز نسخ كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بإحراز لقبه القاري الثاني بعدما فاز على نظيره الإنجليزي في عقر داره باستاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة لندن 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.





وقال روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا :"عانقت جانلوكا فيالي عناقًا شديدًا بعد الفوز على إنجلترا لأننا عانينا سويًا، وكنا سويًا هنا يومًا ما ضد برشلونة في نهائي دوري الأبطال، فنحن أصدقاء منذ وقت طويل وفعلنا شيئًا مميزًا لا يُصدق وأعدنا الكأس إلى إيطاليا منذ عام 1968".



