"يوم الحرية".. بريطانيا تستعد لرفع جميع قيود كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، رفع جميع القيود تقريباً المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في 19 يوليو، مؤكدة أنه سيكون "يوم الحرية"، بينما دعت إلى توخي الحذر في مواجهة موجة جديدة من الحالات.





ورغم التفشي القوي لمتحورة دلتا الشديدة العدوى والمسيطرة الآن في المملكة المتحدة، واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً مع أكثر من 128 ألف حالة وفاة، قررت الحكومة اتخاذ الخطوة التالية من رفع العزل الأسبوع المقبل.





كان ذلك مقرراً مبدئياً في 21 يونيو، ولكن تم تأجيل الموعد للسماح بالتغلب على الوباء من خلال تطعيم كل السكان.





وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحافي "سنحترم خطتنا لرفع القيود القانونية".





وحرصاً منه على "استعادة الحريات"، قال إنه "الوقت المناسب" لدعوة كل شخص إلى تحمل مسؤولياته بدلاً من فرض القواعد.





وأوضح أن العطل الصيفية والمدرسية توفر وقتاً مناسباً لأن الانتظار لفترة أطول حتى الخريف أو الشتاء سيعطي الفيروس قوة مع خطر عدم القدرة على إعادة فتح البلاد.





اعتباراً من الأسبوع المقبل لن يكون التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة إلزامياً - على الرغم من أنه يوصى بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة والمزدحمة كوسائل النقل العام.





قال وزير الصحة ساجد جاويد قبل فترة للنواب، "نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لعودة بلادنا إلى الحياة الطبيعية".





وشدد على أنه "لن يكون هناك أبداً وقت مثالي لاتخاذ هذه الخطوة، لأننا ببساطة لا نستطيع القضاء على هذا الفيروس".