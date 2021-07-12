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"طب عين شمس": 204 حالة على قائمة انتظار "حقن الضمور العضلي"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، تفاصيل إجراء عملية الحقن، للطفل آسر كريم، المصاب بالضمور العضلي الشوكي.

وقال "عارف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن عملية الحقن تتم في غرفة رعاية، والعلاج يتم من خلال حقنه، في درجة حرارة "80 درجة تحت الصفر".

وذكر أنه يتم إجراء تحاليل دورية في أول الأيام، ويخرج الطفل أيضًا خلال أيام، والمتابعة تكون للجهاز الحركي، مضيفًا" العلاج مكلف وهو الأغلى في العالم، وفوق قدر أي فرد، ولا يقدر عليه سوى دول، وليس أفراد، وهذا يتطلب مبادرات".

وأشار إلى أنه يوجد 204 حالة على قائمة الانتظار، من مرضى الضمور العضلي الشوطي.

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