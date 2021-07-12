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وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية للشعب المصري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ملف سد النهضة يمثل قضية وجودية لمصر، داعيا إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع التصعيد.

وأضاف وزير الخارجية، خلال تصريحاته لـ قناة "الغد"، أن مصر تولي أهمية كبيرة لملف سد النهضة، مشددا على أن مصر اتخذت مسار مجلس الأمن للوصول لحل الأزمة وأن يكون هناك مخرج للقضية.

وأشار إلى أن هناك تعزيزا للدبلوماسية والانخراط الإيجابي للتوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى والوصول لاتفاق عادل وملزم وملء سد النهضة الإثيوبي.

كما أكد وزير الخارجية، أن القاهرة تأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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ملئ سد النهضه الشعب المصري السد الإثيوبي الخارجية

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