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عاجل.. اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس الإسرائيلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون بين الطرفين.

 

وأفادت دائرة الاتصالات بمكتب الرئيس التركي، مساء اليوم الاثنين، بأن أردوغان هنأ في مكالمة هاتفية هرتصوغ بتولي منصب الرئيس الإسرائيلي، حيث أكد أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل "لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

 

وشدد أردوغان، حسب مكتبه، على أهمية الحفاظ على الاتصالات والحوار بين تركيا وإسرائيل على الرغم من الخلافات القائمة.

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