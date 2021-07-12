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عقب مروره بأزمة صحية.. تعرف على موعد أول حفل لـ هاني شاكر
الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:46 م
مي مرسي
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أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب ونقيب المهن التمثيلية، هاني شاكر عن موعد أول حفلة غنائية له والتي تم تأجيلها بسبب تعرضه لأزمة صحية.
وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس".
وكان تعرض المطرب هاني شاكر لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها لأحد المستشفيات، فور تعرضه للإعياء حيث أصيب بانخفاض ضغط الدم، ولكنه خرج من المستشفى فور إتمام علاجه.
وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس".
وكان تعرض المطرب هاني شاكر لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها لأحد المستشفيات، فور تعرضه للإعياء حيث أصيب بانخفاض ضغط الدم، ولكنه خرج من المستشفى فور إتمام علاجه.
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