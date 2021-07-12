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عقب مروره بأزمة صحية.. تعرف على موعد أول حفل لـ هاني شاكر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب ونقيب المهن التمثيلية، هاني شاكر عن موعد أول حفلة غنائية له والتي تم تأجيلها بسبب تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس".

وكان تعرض المطرب هاني شاكر لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها لأحد المستشفيات، فور تعرضه للإعياء حيث أصيب بانخفاض ضغط الدم، ولكنه خرج من المستشفى فور إتمام علاجه.

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