برشلونة يستعين بالمواهب الشابة في فترة الاستعداد للموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لتدعيم الفريق الأول في النادي ببعض العناصر الشابة في فترة الاستعداد للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه ستتواجد بعض الأسماء الشابة من فريق الرديف وفريق الشباب مع فريق برشلونة الأول أثناء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون حاضر في تدريبات النادي الكتالوني تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق ثنائي حراسة المرمى أرناو تيناس وإينياكي بينيا وقلب الدفاع أرناو كوماس والثنائي قلب الدفاع الأرجنتيني راموس ومينجو والجناح المغربي إلياس أخوماش الذين تم عزلهم في الوقت الحالي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون متواجد كلا من نجمي خط الوسط نيكو جونزاليس وبابلو جافي وأليكس كويادو وأليخاندرو بالدي وإلياكس موريبا والوافد الجديد النمساوي يوسف ديمير وأيضا المغربي قيس عطيل الذي أعلن النادي عن ضمه اليوم.