بسمة وهبة تفاجئ جمهورها بـ"الشربات على الهواء": ستات مصر هتزغرد النهارده





فاجئت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها، وهي تحتفل بـ"الشربات" على الهواء بعد تفعيل قانون يحمي المرأة من التحرش.وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،: "مفيش مناسبة أحلى من كدا عشان ستات مصر تزغرد من الفرحة.. الآن نحن أمام قانون يحمينا من كل ذئب شارد ومريض نفسي، ومتحرش".وأكدت وهبة، أن القانون الجديد يحفظ كرامة المرأة المصرية في الشوارع وأماكن العمل والجامعات والمواصلات، مستطردة:"عشان كدا أنا جايبة الشربات فأخيرًا أصبح للمرأة المصرية قانون يصونها وسلاح تقدر تاخد بيه حقها من كل متحرش، وزمن التحرش خلاص، وأصبح للست المصرية قانون ودرع وسيف يحميها من الذئاب الشاردة".وواصلت:" الرئيس السيسي، حقق ونفذ كل وعوده، ومفيش عز شافته المراة المصرية زى العز اللى فازت بيه خلال حكم الرئيس السيسي، وبقولها بعلو الصوت.. اللى حصل في مواجه التحرش يخلي كل ست مصرية فرحانة وتشرب الشربات زي كدا".