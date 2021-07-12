خبير تربوي عن ضبط 23 حالة غش في ثالث أيام امتحانات الثانوية: ظاهرة موجودة في كل العالم



ولفت إلى أن ظاهرة الغش متواجدة في كل انحاء العالم، ولكنها متفاوتة، مشددًا على ضرورة العمل على تغيير فكر الاجيال الجديدة، وهذا الأمر يكون من خلال العمل على تحصيل المعلومات بدلاص من الحظ والتلقين.



وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات هذا العام معتمدة على الفهم والتحليل، وهذا الأمر لم يعتاد عليه الطالب، معقبًا: " الطالب كان مدرب على الحفظ والفهم وليس التفكير،.. ومع النظام الجديد صعب جدًا يحصل الطالب على 100%".



علق الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، على وجود 23 حالة غش في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: " حالات الغش هذا العام نصف اعداد العام الماضي،..الحمد لله الدولة بدأت تتحكم جدًا في منع تسريب الامتحانات ومنع الغش".وتابع خبير التربوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة على التشديد على عدم دخول الموبيل إلى اللجان أو الساعة الالكترونية أو السماعة الالكترونية، مشيرًا إلى ان بعض الطلاب قاموا بتهكير التابلت للدخول على الانترنت والبحث عن الإجابات.