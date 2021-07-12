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وزير الخارجية: مصر تضع ثقتها في رئاسة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات السد.. وتثمن الدور الأوروبي (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تضع ثقتها في رئاسة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات لسد النهضة الإثيوبي، مثمنا الدور الأوروبي كمراقب.

وأضاف وزير الخارجية، خلال تصريحاته لـ قناة "الغد"، أن هناك دورا للاتحاد الأوروبي في المفاوضات كمراقب دولي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الدور يلقى ترحيبا كبيرا من قبل الدولة المصرية مع تفاعله مع الأزمة وإعرابه عن القلق من الإجراءات الأحادية التي تتم من الجانب الإثيوبي في الملء الثاني للسد الإثيوبي وضرورة الامتناع عن هذه الإجراءات التي تضر بمصالح الأطراف الأخرى.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يدعمون مسار التفاوض للوصول لاتفاق عادل وملزم قانونا للسد الإثيوبي، موضحا أن مصر لديها ثقة كبيرة فى شركائها نتيجة خبرات كبيرة في كافة أرجاء العالم في قواعد القانون الدولي.

كما أكد وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تضع ثقتها الكاملة في الاتحاد الإفريقي ومسار التفاوض والمشاورات للتوصل مع الأطراف والهدف من ذلك هو أن يكون هناك إطار تفاوضي للقضية.

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