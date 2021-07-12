وزير الخارجية: زيارة من الرئيس السيسي إلى بروكسل قريبًا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على دعم علاقاتها مع أوروبا، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل قريبا جار الإعداد لها.



وأضاف وزير الخارجية، خلال تصريحاته لـ قناة "الغد"، أن رسالة الرئيس السيسي لرسالة المجلس الأوروبي تضمن التزام مصر بدعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بكل المناحي السياسية والاقتصادية واستمرار العلاقات الثنائية التي تخدم مصالح الطرفين المشتركة.



وأوضح وزير الخارجية، أن زيارته لبروكسل تتناول التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر وتحقيق السلام والاستقرار المنطقة والشرق الأوسط.

