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"انتهى زمن التحرش".. تعليق ناري لـ بسمة وهبة بعد تعديل قانون العقوبات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بموافقة مجلس النواب المصرى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يقضى بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى واعتباره جناية وليس جنحة كما هو الحال القائم الآن.

وقالت وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" اليوم انتهى زمن التحرش، ومجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي قدم أشرف رشاد ومعاه 60 نائب، وخاص بتشديد العقوبات ضد التحرش الجنسي".

وتابعت:" القانون الجديد يحمى المراة في عملها.. وخلاص المرأة المصرية أصبح لديها من يحميها ومن يصونها، وسنتخلص من كل القصص والجرائم البشعة.. ومؤسسات الدولة هتحمي بنات وستات مصر".

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب المصرى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يقضى بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى واعتباره جناية وليس جنحة كما هو الحال القائم الآن، الأمر الذى اعتبره أعضاء المجلس انتصارا جديدا للمرأة المصرية، واستكمالا لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته الداعمة للمرأة المصرية والتى ظهرت جليةً منذ تولية السلطة.

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