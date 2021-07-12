بسبب حراسة قطعة أرض.. تجديد حبس خفيرين قتلا زميلهما برصاصة في الرأس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس خفرين في واقعة مقتل زميلهما بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق إلى أقوال المتهمين الذين قالا إنهم يوم الواقعة استقلا سيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجني عليه وبصحبته نجله، أطلق أحدهما عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثًا إصابة في الكتف الأيسر والرأس التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وذلك بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض.





وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.





وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري ، وبسؤال نجله، اتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.



