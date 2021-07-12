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بسبب حراسة قطعة أرض.. تجديد حبس خفيرين قتلا زميلهما برصاصة في الرأس

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس خفرين في واقعة مقتل زميلهما بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق إلى أقوال المتهمين الذين قالا إنهم يوم الواقعة استقلا سيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجني عليه وبصحبته نجله، أطلق أحدهما عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثًا إصابة في الكتف الأيسر والرأس التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وذلك بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بينهما والمجني، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حوادث جريمة قتل تجديد حبس خفيرين الفجر

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