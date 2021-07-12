Advertisements

رئيس إيطاليا يستقبل أبطال أوروبا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، لاعبي منتخب بلاده في قصر كيرينالي، بعد تتويج "الأتزوري" بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي التاريخي.

وهنأ ماتاريلا، لاعبي منتخب بلاده بعدما قاموا بما أسماه "تكريم الرياضة بعد تقديم كرة قدم مثالية"، انتهت بتتويج الفريق باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1968، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب كان مستحقًا، بعد اجتياز الفريق لكل الصعوبات التي واجهته منذ انطلاق البطولة.

وقال الرئيس الإيطالي خلال حديثه للاعبين "أهنئكم بما قدمتموه، حققتوا البطولة عن جدارة واستحقاق، ونجحتم في اجتياز كل الصعوبات، خاصة مع اللعب على أرض الخصم والتأخر في النتيجة بعد دقيقتين من بداية المباراة، كان اللقب مستحقا وهو ما تعكسه النتيجة".

وشارك في الحدث أيضا لاعب التنس الإيطالي، ماتيو بيريتيني، الذي وصل للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون للتنس، قبل الخسارة أمام المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، بالرغم من ذلك فقد حقق اللاعب الشاب إنجازا كونه أول إيطالي يصل إلى نهائي الجراند سلام الثالث في الموسم.

وقدم اللاعبون للرئيس قميصا تذكاريا للمنتخب الإيطالي، مكتوب عليه اسم الرئيس وموقع من كل اللاعبين، قبل أن يخص ماتاريلا بالتهنئة قائد "الأتزوري"، جيورجيو كيلليني وحارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما، والذي اختير أفضل لاعب في منافسات البطولة القارية.

من جانبه، أعرب كيلليني عن سعادته بالتتويج، وأهدى اللقب للاعب الراحل، دافيدي أستوري، والذي توفي في عمر الـ31 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأشاد بالمدير الفني لمنتخب بلاده، روبرتو مانشيني بعد ما قدمه للفريق، التحول الكبير الذي شهده مستوى "الأتزوري" في الفترة الأخيرة.

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ ساعة

الحكم على مي العيدان في قضية سب وقذف أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ يوم

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مواجهة ساخنة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي