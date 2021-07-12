رئيس إيطاليا يستقبل أبطال أوروبا

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، لاعبي منتخب بلاده في قصر كيرينالي، بعد تتويج "الأتزوري" بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي التاريخي.





وهنأ ماتاريلا، لاعبي منتخب بلاده بعدما قاموا بما أسماه "تكريم الرياضة بعد تقديم كرة قدم مثالية"، انتهت بتتويج الفريق باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1968، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب كان مستحقًا، بعد اجتياز الفريق لكل الصعوبات التي واجهته منذ انطلاق البطولة.





وقال الرئيس الإيطالي خلال حديثه للاعبين "أهنئكم بما قدمتموه، حققتوا البطولة عن جدارة واستحقاق، ونجحتم في اجتياز كل الصعوبات، خاصة مع اللعب على أرض الخصم والتأخر في النتيجة بعد دقيقتين من بداية المباراة، كان اللقب مستحقا وهو ما تعكسه النتيجة".





وشارك في الحدث أيضا لاعب التنس الإيطالي، ماتيو بيريتيني، الذي وصل للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون للتنس، قبل الخسارة أمام المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، بالرغم من ذلك فقد حقق اللاعب الشاب إنجازا كونه أول إيطالي يصل إلى نهائي الجراند سلام الثالث في الموسم.





وقدم اللاعبون للرئيس قميصا تذكاريا للمنتخب الإيطالي، مكتوب عليه اسم الرئيس وموقع من كل اللاعبين، قبل أن يخص ماتاريلا بالتهنئة قائد "الأتزوري"، جيورجيو كيلليني وحارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما، والذي اختير أفضل لاعب في منافسات البطولة القارية.





من جانبه، أعرب كيلليني عن سعادته بالتتويج، وأهدى اللقب للاعب الراحل، دافيدي أستوري، والذي توفي في عمر الـ31 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأشاد بالمدير الفني لمنتخب بلاده، روبرتو مانشيني بعد ما قدمه للفريق، التحول الكبير الذي شهده مستوى "الأتزوري" في الفترة الأخيرة.



