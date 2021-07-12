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"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هاجم الكاتب إبراهيم الجارحي الفنان محمد هنيدي، بسبب تعليق ساخر له عن ضرب سد النهضة نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان محمد هنيدي قد سخر من ضرب سد النهضة من خلال كوميك، من فيلم يوم مالوش لازمة" وكتب تعليقا قائلا: "لو مش هضرب النهاردة هضرب امتى؟".

وكتب "الجارحي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهاجما "هنيدي" قائلا: "السيد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.. شوفلنا والنبي الموضوع ده والكام كومبارس اللي بيستظرفوا علينا واحنا في حرب بقاء".

وتابع: "حضرتك راجل كبير ومحترم وتقدر تفهمهم ان الشعوب لما بتدخل معارك مصيرية مبيبقاش فيها مكان لحد يسخر من قرارات سيادية زي اعلان الحرب".

وعقب ذلك حذفت الصفحة الرسمية لـ محمد هنيدي المنشور.
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور
"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور

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