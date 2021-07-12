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والد "آسر" طفل الضمور العضلي: الرئيس السيسي أعاد لنا الفرحة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف كريم الدين محمود، والد الطفل آسر كريم، المصاب بالضمور العضلي الشوكي، تفاصيل الحقن ثانى لنجله بدواء ثمنه 34 مليون جنيه.

وقال "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"اتجهنا لعدد من الأطباء لتشخيص نجلي، واكتشفنا إصابته بضمور عضلى من النوع الأول، ولما عرفت سعر العلاج أصبت بالصدمة، وخصوصًا إن علاجه الأغلى بالعالم، وفاتورة علاج صعبة".

وتحدث عن مبادرة الرئيس السيسي، قائلًا:" فرحة ما بعدها فرحة.. ومكناش مصدقين نفسنا.. الرئيس السيسي يتحرك لمصلحتنا، وحاسس بالناس".

وشهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو الطفل آسر كريم الدين الذى يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، والتي أجريت للمرة الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية بمستشفى عين شمس التحصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، بعلاج وحقن الطفل كريم، بدواء "زولجينزما zolgensma" والذي يعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهًا مصريًا.

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