أخصائي طب نفسي: مراكز الإدمان "تحت بير السلم" مشكلة كبيرة وجشع مادي

أكد الدكتور طارق نصار، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن عمل مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني "تحت بير السلم" مشكلة كبيرة، إذ أنه ليس به كوادر طبية جيدة ولا اشتراطات لاستقبال المرضى، موضحا أن التعامل مع مريض الإدمان صعب جدًا ويحتاج لخبرة كبيرة ودراسات كافية.





وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مراكز علاج الإدمان المرخصة يكون بها اشتراطات من قبل وزارة الصحة بمراعاة الأمان في الدخول وتأمينات للمريض، كما أن هناك موافقات قبل استقبال المرضى.



