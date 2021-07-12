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أخصائي طب نفسي: مراكز الإدمان "تحت بير السلم" مشكلة كبيرة وجشع مادي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:11 م
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق نصار، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن عمل مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني "تحت بير السلم" مشكلة كبيرة، إذ أنه ليس به كوادر طبية جيدة ولا اشتراطات لاستقبال المرضى، موضحا أن التعامل مع مريض الإدمان صعب جدًا ويحتاج لخبرة كبيرة ودراسات كافية.
وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مراكز علاج الإدمان المرخصة يكون بها اشتراطات من قبل وزارة الصحة بمراعاة الأمان في الدخول وتأمينات للمريض، كما أن هناك موافقات قبل استقبال المرضى.
وأوضح أنه رغم الاشتراطات والتراخيص للمراكز العلاجية ليس شئ صعب، إلا أن هناك فكر في الهرب من التفتيش والجشع المادي الكبير، منوهًا إلى أن الدافع المادي هو الأساس، وأعداد المراكز الغير مرخصة كبيرة جدًا ويتم منعها والتفتيش وغلقها.
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