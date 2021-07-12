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داعية: العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهذا واضح في قول الرسول: " ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ".

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الله عز وجل أقسم بالعشر من ذي الحجة في كتابه، والله ولا يقسم إلا بعظيم، وهذا واضح في قوله تعالى:" وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ". 

ولفت إلى أن "ابن تيمية" حينما سئل أيهما أفضل العشر الأوائل من ذى الحجة، فقال: إن أيام العشر الأوائل من ذى الحجة أعظم عند الله من أيام العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها يوم عرفة، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أعظم عند الله من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر.

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شهر رمضان العشر الأوائل من ذى الحجة الصيام الأيام

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