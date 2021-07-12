مواجهة ساخنة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء

وأشار "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه بعد انتهاء المبادرة تقرر خفض قيمة تذكرة الطيران لشرم الشيخ والغردقة كسعر ثابت 2150 جنيه،

مؤكدا أن شركة مصر للطيران لا تحتكر الطيران الداخلي بل هو مفتوحا لكل الشركات العاملة في مصر.