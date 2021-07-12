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وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقائه مع نظيره الإسرائيلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، انه أكد لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ضرورة استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال تصريحاته لـ قناة "الغد"، أن الجهود المصرية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية والوصول لحل سياسي للدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الشرقية القدس، موضحا أن اتفق مع نظيره الإسرائيلي على استكمال المفاوضات بالدعم المصري للقضية والعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه اتفق أيضا مع نظيره الإسرائيلي على ضرورة التهدئة للاوضاع بالساحة الإسرائيلية وقطاع غزة، لافتا إلى اللقاء ناقش إعمار قطاع غزة بالإشراف الفلسطيني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني ونيل مطالبه الشرعية والتأكيد على دور مصر بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني.

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الكلمات المفتاحية

القضية الفلسطينية السلام الخارجية إسرائيل

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