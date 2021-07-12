الأهلي يكشف حقيقة غياب نجم الفريق عن نهائي إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول، من نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبد الحفيظ، أن طاهر أصبح جاهزًا لخوض غمار نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.





ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وصرح سيد عبدالحفيظ من خلال تصريحات إذاعية: ان طاهر كان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه، ومع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلنا إراحته ليصبح جاهزًا.