Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجم الفريق عن نهائي إفريقيا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول، من نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأكد عبد الحفيظ، أن طاهر أصبح جاهزًا لخوض غمار نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.


ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.


وصرح سيد عبدالحفيظ من خلال تصريحات إذاعية: ان طاهر كان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه، ومع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلنا إراحته ليصبح جاهزًا.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة ساخنة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء

منذ ثلث ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ ساعة

الحكم على مي العيدان في قضية سب وقذف أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي