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أحمد موسى يشيد بالدائري الإقليمي: مش هتقف ثانية (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:31 م
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من شرق القاهرة حتى طريق الواحات.
وقال موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "طريق عبقري، مش هتقف ثانية عليه، ينقصه إقامة عدد من المحطات عليه"، مشيرا إلى أن طريق الدائري الإقليمي لم يُسلم رسميا حتى الآن.
وتابع: "طريق الدائري الإقليمي يوفر الوقت ويسهل حركة المرور، ويضم 5 حارات في كل اتجاه"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حارة لسيارات النقل.
وأشار، إلى أنه من المتوقع وصول أول قطارين كهربائيين أول أغسطس، ليبدأ التشغيل التجريبي مطلع نوفمبر المقبل.
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