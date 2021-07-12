أحمد موسى يشيد بالدائري الإقليمي: مش هتقف ثانية (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من شرق القاهرة حتى طريق الواحات.





وقال موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "طريق عبقري، مش هتقف ثانية عليه، ينقصه إقامة عدد من المحطات عليه"، مشيرا إلى أن طريق الدائري الإقليمي لم يُسلم رسميا حتى الآن.





وتابع: "طريق الدائري الإقليمي يوفر الوقت ويسهل حركة المرور، ويضم 5 حارات في كل اتجاه"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حارة لسيارات النقل.



