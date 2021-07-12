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جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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شهد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم انطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعات المصرية بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم والوفود المشاركة باللقاء، ورجال الصحافة والإعلام وذلك مساء اليوم الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ بملعب كلية الزراعة.
بدأت فعاليات اللقاء بطابور عرض شارك فيه طلاب ممثلين عن كل الجامعات المصرية صحبه عزف للموسيقي العسكرية.

يذكر أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية تحتضنه جامعة الفيوم بمشاركة عشرين جامعة مصرية، بمشاركة ٦ طلاب عن كل جامعة مصرية خلال الفترة من 1272021 وحتى 1572021.
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية
جامعة الفيوم: افتتاح فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية

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