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باحث إسلامي يكشف سر اختلاف موعد عيد الأضحى بالمغرب عن باقي الدول العربية
الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:37 م
أمنية فوزي
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أوضح الباحث في الفكر والدراسات الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، أسباب اختلاف موعد عيد الأضحى في المغرب عن باقي الدول العربية والإسلامية.
وقال "رفيقي"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الأمر طبيعي جدًا عند علماء الفلك؛ لأن دخول الشهر أو خروجه غير مرتبط بشعائر معينة، أو دولة معينة، ولكن مرتبط بحالة تقع داخل الكون، وهو بروز الهلال، مضيفًا: "بروز الهلال يتأخر عن المغرب لساعات تصل ليوم من الزمن، وخاصة وأنها تبتعد عن دول المشرق".
وذكر أن اختلاف العيد في دولة المغرب عن باقي الدول العربية والإسلامية متكرر، وهو أمر فقهي وليس خلافًا سياسيًا، لافتًا إلى أنه قليلًا ما يتوافق موعد العيد في المغرب مع باقي الدول العربية والإسلامية، وهذا الأمر لأسباب فلكية، وأشار إلى أن المغاربة لديهم عرفة الكبرى وعرفة الصغرى.
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