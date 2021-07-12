عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، وعلى المصليين ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخص، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي الموجودة داخل المساجد.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المصلي عليه أن يخرج من منزله متوضئًا، خاصة وأن دورات المياه ما زالت مغلقة، وفتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بـ10 دقائق، ولذلك على المواطن أن يخرج من منزله مبكرًا، حتى لا يحدث تزاحم أمام المسجد



