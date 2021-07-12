عرض لطلاب "رياضية الفيوم" بفعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)

شهد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، العرض الرياضي الذي قدمه طلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم، تحت شعار (العسكرية المصرية شرف).





وجاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وأ.د هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، ود محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم، والوفود المشاركة باللقاء، ورجال الصحافة والاعلام، وذلك مساء اليوم الاثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ بملعب كلية الزراعة.





وتضمن العرض الرياضي (العسكرية المصرية شرف) العديد من الفقرات منها فقرة رياضية حول الحياة المدنية، وفقرة أخرى حول تنمية الولاء للوطن، بالإضافة لفقرة ثالثة تظهر اهتمام الدولة بالمرأة المصرية بوصفها نواة لبناء الوطن.





وجاءت الفقرة الأخيرة في العرض لتظهر اللياقة والمرونة من خلال القيام ببعض حركات الجمباز، وشارك بالعرض الرياضي ٥٠ طالبًا وطالبة من أبناء كلية التربية الرياضية بالفيوم.



