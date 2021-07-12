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مؤسس مبادرة "قاوم": نقاوم سلوكيات التحرش وبدأنا بعد انتحار فتاة تعرضت للتهديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق محمد اليماني، مؤسس مبادرة "قاوم"، على سبب تبنيه مبادرة "قاوم" لتصدي لجرائم التحرش والابتزاز في المجتمع، منوهًا إلى أنه كان يقدم المساعدات للبنات عن طريقة صفحته الشخصية وتشجيعهم لمواجهة التحرش وتوعيتهم بكيفية الذهاب لمباحث الإنترنت حال تعرضهم لأي مشكلة.

وأوضح "اليماني"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فكر في المبادرة والموقع بعد تعرض فتاة للتهديد مما جعلها تقبل على الانتحار، مؤكدًا أنه فكر في مساعدة الفتيات في مواجهة أي تهديد، كما أن المبادرة بدأت منذ سنه والمبادرة انتشرت بشكل كبير ووصلت للبرازيل.

وتابع: أن كل من يرد على الفتيات هم من نفس جنسهم لكي يكون هناك قبول في الكلام"، مؤكدًا أن الدعم النفسي أهم شئ بشكل كبير ويكون من خلال بنات متخصيين في الدعم، وحل الحالات والمشاكل يكون بشكل ودي بين الأطراف، والمبادرة تعمل بشكل كبير وهي في خطوات الترخيص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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