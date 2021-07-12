طبيب نفسي: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين.. والانفصال أصبح مستساغ لدى المصريين

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن مصر تشهد كل دقيقتين حالة الطلاق، والانفصال أصبح شيء مستساغ لدى الكثير من المواطنين، معقبًا: "العمارة اللي فيها 20 شقة، ممكن نلاقي فيها 18 حالة طلاق"



وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن حالة الحرب بين الزوجين بعد الطلاق تقل إلى حد كبير، خاصة إذا كان الابناء كبار، معقبًا: "الأبناء ممكن ياخدوا الأمر ببساطة"



وتابع أن الأثار النفسية للأبناء بعد الطلاق تختلف باختلاف مرحلة العمر التي يحدث فيها الطلاق بالنسبة للأبناء، معقبا:" مش شرط يكون الانباء معقدين"

