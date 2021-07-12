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شراكة عالمية في الرياضات والألعاب الإلكترونية بين كاسبرسكي و"فناتيك"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت كاسبرسكي، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن الرقمي والخصوصية الرقمية، عن إبرام شراكة عالمية مع العلامة المتخصصة بالرياضات الإلكترونية عالية الأداء، "فناتيك". ويُنتظر أن تطلق الشركتان الرائدتان في مجالهما، بموجب هذه الشراكة، عددًا من المبادرات المشتركة التي تشمل حملات متعددة القنوات في المحتوى الرقمي، وسلسلة فعاليات رقمية. كذلك من المقرر أن تحمل قمصان فريق Fnatic Rising League of Legends اسم كاسبرسكي.
 
ولطالما أبدت كاسبرسكي التزامها بتطوير الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو؛ إذ ترعى الشركة الفعاليات والبطولات وتواصل العمل على تحسين حلولها الأمنية لتلبية احتياجات اللاعبين. وتشمل أهمّ منتجات كاسبرسكي الاستهلاكية ميزة "نمط الألعاب" التي توقِف، عند تفعيلها، عمليات الفحص والتحديث على الأجهزة أثناء اللعب وتمنع عرض الإشعارات، لضمان عدم استهلاك الكثير من موارد وحدة المعالجة المركزية وتمنع بالتالي انزعاج اللاعبين خلال ممارسة ألعابهم المفضلة.
 
وتدعم الشراكة الجديدة المبرمة مع "فناتيك" نهج كاسبرسكي الجديد والجريء، المتمثل بـ "اللعب بشجاعة" (Fearless Gaming)، والذي تعتزم الشركة تجسيده عبر سلسلة أنشطة وفعاليات قائمة على المحتوى الهادف، من المقرر تطويرها بالتعاون مع "فناتيك"، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية الأمن الرقمي ودوره في حماية الرياضات الإلكترونية.
 
وبهذه المناسبة، قال أندرو وينتون نائب الرئيس للتسويق العالمي لدى كاسبرسكي، إن الشركة تدرك اهتمامات اللاعبين واحتياجاتهم ودوافعهم السلوكية، وتحرص على أن يظلوا مستمتعين بأفضل ما تقدمه التقنيات الحديثة في عالم الألعاب، مشيرًا إلى أن ذلك ينبع من كون كاسبرسكي شركة عالمية متخصصة في الأمن الرقمي، بجانب كون العديد من موظفيها من هواة الألعاب. وأضاف: "علينا أن نحرص على تأمين الحماية الكاملة لبيئة اللعب، لإكساب اللاعبين الشجاعة والجرأة في ممارسة الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو، ويسعدنا التعاون مع "فناتيك" لدعم أحد أبرز فرق الرياضات الإلكترونية في العالم ومساعدته على تحقيق طموحاته المنشودة، مع حرصنا في الوقت نفسه على تعلم المزيد من مجتمع الرياضات الإلكترونية المحترفة لتحسين منتجاتنا الأمنية المقدمة إلى جمهور واسع من محبي الألعاب حول العالم".
 
من جانبه، أعرب سام ماثيوز الرئيس التنفيذي لشركة "فناتيك"، عن سروره بالتعاون مع كاسبرسكي في سبيل إيصال الرسالة الرامية إلى تأكيد أهمية الأمن الرقمي في الرياضات الإلكترونية للجماهير واللاعبين في جميع أنحاء العالم. وقال: "تنسجم رسالة كاسبرسكي المتمثلة بحماية بيئات اللعب وممارسة الألعاب بشجاعة انسجامًا تامًّا مع رسالة "فناتيك"، ونحن متحمسون لنعرض على مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية نتائج هذا التعاون".
 
سيتم عرض المحتوى المشترك وإقامة الفعاليات الرقمية ضمن الشراكة عبر القنوات الرقمية للشركتين اللتين ستعرضان أفضل الممارسات في شأن تجنّب اللاعبين للتهديدات الرقمية وتأمين مكتسباتهم في الألعاب التي يمارسونها، بجانب الحرص على استمرار وتيرة اللعب السريعة دون انقطاع أو إبطاء.

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