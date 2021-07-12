عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

تمكن مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، من خطف نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أكدته صحيفة سبورت الكتالونية.





وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، تمكن من ضم المهاجم جاومي جاردي، أحد أهم العناصر في فريق برشلونة تحت 19 عامًا، بعقد يمتد حتى 5 سنوات مقبلة.





وذكرت الصحيفة أن جاردي، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق B في برشلونة، إلا أن النادي فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب.

جدير بالذكر أن جاومي جاردي كان انضم إلى مدرسة لاماسيا في عام 2016، وتدرج في الفئات السنية مع برشلونة حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا.





وشارك المهاجم في 6 لقاءات في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا، وسجل خلالهم هدفاً مع برشلونة، كما خاض أيضاً 3 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا، كانت في بداية العام الماضي.



