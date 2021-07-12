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وزير التعليم يكشف مفاجأة عن محاولات عرقلة التطوير

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تسير بشكل أفضل بكثير من السنوات الماضية، موجها التحية لكل الجهات والوزارات التي ساهمت في عملية تأمين الامتحانات.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك حملة مستميتة عمرها 3 سنوات تستهدف إيقاف عملية تطوير التعليم في مصر، منوها بأنهم منعوا استخدام التابلت فأصبح الغش عن طريق الهواتف المحمولة، والساعات الإليكترونية، وتكسير الكاميرات.

وكشف أن هناك جهات تعمل بتنظيم هائل لعرقلة التطوير، مضيفا: "الغش مش اختراع.. عملنا 50 قضية غش، وعقوبات لملاحظين، وخلال دقائق بنكون مسكنا الطالب اللي بيغش".

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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم الفجر الغش في الامتحانات الثانوية العامة

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