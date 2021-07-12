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لابورتا يكشف أخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس برشلونة خوان لابورتا اليوم الإثنين إن التجديد للنجم الأرجنتيني ليو ميسي، الذي بات دون عقد قبل أيام من فوزه بكأس بطولة كوبا أمريكا "يسير بشكل مناسب".

 

وصرح لابورتا للصحافيين إن "(التجديد) يتقدم بشكل مناسب. ما هو مؤكد هو أننا سعداء للغاية من أجله. كل الكاتالونيين، كل برشلونة، كل كاتالونيا وأعتقد أن عالم كرة القدم بأسره سعيد بفوز ميسي بكأس كوبا أمريكا بالإضافة إلى ذلك فهو يستحق ذلك".


وقبل الذهاب لمشاهدة عرض للساحر الإسباني أنطونيو دياز، مازح لابورتا عن الحاجة إلى مساعدة الساحر لموازنة حسابات النادي، لكنه اقتصر على القول إنه تحدث مع ليو ميسي وأن الأرجنتيني "سعيد للغاية" بعد فوزه مع "راقصي التانغو".


وفي هذا الصدد، قال "أنا سعيد من أجل ليو، الذي تمكن من إعادة الأرجنتين إلى النخبة".


وأقر لابورتا بفضل ميسي في الفوز على البرازيل على ملعب ماراكانا في النهائي الذي جمع المنتخبين في نهائي كوبا أمريكا، وأكد أنه "من المثير للغاية أن نرى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم متحمساً للفوز بلقب مثل هذا".
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