تونس تمنح لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا ترخيص الاستخدام الطارئ

منحت السلطات الصحية التونسية اليوم (الإثنين)، لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ترخيص الاستخدام الطارئ، وذلك بعد أن كانت قد رخصت في شهر مارس الماضي للقاح (سينوفاك) الصيني.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان وزعته مساء اليوم، إنه تم "إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح (سينوفارم) الصيني المُضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا".

وأكدت أن إسناد رخصة الترويج جاء بعد تقييم الملف من قبل اللجنة المختصّة في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات واللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية".

وبهذا الترخيص، يكون لقاح (سينوفارم) الصيني الثاني الذي يسمح باستخدامه في تونس، وذلك بعد لقاح (سينوفاك) الذي كان قد حصل على ترخيص خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من الماضي.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، استخدمت السلطات الصحية التونسية هذا اللقاح في عملية التطعيم، حيث تم تلقيح أفراد القوات الحاملة للسلاح، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم (75 عاما) بهذا اللقاح، وذلك وفقا للأولويات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد تلقت في 25 من مارس الجاري دفعة من اللقاح الصيني (سينوفارم) المضاد لمرض كورونا الجديد تبرعا من الصين لتونس.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد منحت في 25 مارس الماضي، لقاح (سينوفارم) الصيني ترخيص الاستخدام الطارئ.