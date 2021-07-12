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كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك في الموسم الجديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مهاجم الفارس الأبيض في الموسم الجديد لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حسام حسن اختيار كارتيرون الأول في الزمالك 

و تحفظ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على فكرة التعاقد مع الثنائي باسم مرسى مهاجم المقاصة، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، لتدعيم الهجوم في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه أبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مسؤولي القلعة البيضاء برغبته في ضم  حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلى بنى غازى الليبي.

و كان مسؤولو سموحة برئاسة فرج عامر قد حددوا مبلغ  40 مليون جنيه للموافقة على بيع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري للزمالك فى الموسم المقبل.

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كارتيرون يحدد سموحة حسام حسن الزمالك

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