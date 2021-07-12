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إصابة مريم نعوم بفيروس كورونا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت المؤلفة مريم نعوم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "نعوم" قائله: "أحب أقول لنفسي.. اللي ماشافتش حد غيرها منذ احتمالية العدوى.. إن القوقعة طلعت مفيدة جدًا ومفيش ولا مخلوق ممكن احذره إني جايز أكون عديته.. وأني فعلا مش هطلع من القوقعة زي صورة البروفايل.. ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها.. وبقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر.. قوقعتي الجميلة.. غالبًا أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية".

وكانت آخر أعمال مريم نعوم سلسل "ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

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