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لهذا السبب.. مايا دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها عدة مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص استوري على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيه خلال عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهرت مايا دياب في الفيديوهات وهي تراقب جمبري صغير وتقوم باصطياده بواسطة كوب بلاستيك، وبعدها قامت بإمساكه بصبعها واكله ني، لتثير الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري، كما تواجدت في رمضان من خلال أحد الإعلانات المصرية.

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