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نقيب الصحفيين يكشف مفاجأة بشأن صرف طلبات القروض للأعضاء

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيانا جاء فيه:

"استكمالا لقرار مجلس النقابة بتنظيم طلب وصرف القروض الحسنة لأعضاء النقابة وتسهيلا على زملائنا، وتحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تقرر التالي:

أولا: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتم صرف كل طلبات القروض المستوفاة للشروط والموجودة حاليا بمكتب النقيب والمقدمة حتى اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو، وذلك بدءا من الأربعاء 14 يوليو.

ثانيا: وفقا لقرار المجلس، يستمر تقديم طلبات القروض بمكتب النقيب على النموذج المعد لهذا، والمتضمن تاريخ وساعة تقديم الطلب. ويحق لكل زميل متقدم بطلب القرض أن يستعلم عن رقم ترتيب طلبه من مكتب النقيب خلال تقدمه بالطلب. ويبدأ تقديم الطلبات الجديدة من غد الثلاثاء الموافق 13 يوليو.

ثالثا: بحسب قرار المجلس، يتم شهريا صرف قروض بإجمالي يتراوح حول مبلغ 600 ألف جنيه، بأسبقية التقدم وفق كشوف المتقدمين.

رابعا: يتم صرف القروض بحسب أسبقية التقدم وضمن المبلغ الإجمالي المشار إليه سابقا (نحو 600 ألف جنيه) على دفعتين شهريا، إجمالي كل منهما نصف المبلغ الشهري (أي في حدود 300 ألف جنيه): الأولى بدءا من يوم 10 من الشهر، والثانية بدءا من يوم 25 من نفس الشهر، ويتم تسليم الكشفين الشهريين مرتبين بحسب أسبقية التقدم، للصرف من مكتب النقيب للجهات الإدارية والمالية بالنقابة لصرف القروض لأصحابها.

خامسا: يبدأ صرف الدفعة الأولى لطلبات القروض الجديدة المقدمة من غد الثلاثاء 13 يوليو، في 10 أغسطس القادم.

سادسا: عند نفاد المبلغ الإجمالي الشهري المخصص للقروض (نحو 600 ألف جنيه) في دفعتي الصرف، ووجود طلبات لم يتم تلبيتها، ترحل بحسب أسبقية التقدم للشهر التالي بدفعتيه."

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نقيب الصحفيين قروض الصحفيين ضياء رشوان الفجر

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