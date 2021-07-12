Advertisements

لأول مرة..تامر حسني يكشف الصعوبات التي واجهته في فيلم "مش أنا"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
استضاف الإعلامي عمرو أديب المطرب تامر حسني، في حلقة خاصة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر"، في تمام الساعة الـ10 مساء.

بدأت الحلقة بشكر تامر حسني وتعبيره عن فرحته لتواجده مع عمرو أديب، اليوم في برنامج "الحكاية" عقب مرور سنوات عديدة على
الإلتقاء به على الشاشة.

وتحدث عن فيلمه "مش أنا"، موجها الشكر لكل صناع العمل والجمهور، وتابع أن الفيلم يعتبر مجازفة حيث كانت نسبة الإشغال بالسينمات 50%، ولكن تفاجأت بردود الأفعال حيث جاءت إيرادات الفيلم أعلى من ما قبل كورونا.

وأضاف متحدثا عن فكرة الفيلم، حيث جاءت له المخرجة سارة وفيق ليبدأ في تأليف الفيلم، وأنه كتابة الفيلم أخذت منه وقت في الكتابة والتحضير للشخصية سنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو آديب تامر حسني الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 8 ساعات

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 12 ساعة

"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور

منذ أقل من ساعتين

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موعد أولى مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ 38 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تقديرا لدورهم.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لجميع الأطباء

تعرف على مصير عرض فيلم "مش أنا" بالسينمات في عيد الأضحى

"الفجر الفني" يكشف حقيقة طرح تامر حسني ألبومه الجديد الشهر المقبل

بسبب الإقبال الجماهيري.. فتح قاعات إضافية لفيلم "مش أنا"

فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني يتصدر جوجل ويكسر حاجز المليون جنيه إيرادات في أول ليلة عرض

لهذا السبب.. تامر حسني يقدم الشكر لعمرو أديب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

10:43 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي