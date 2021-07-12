لأول مرة..تامر حسني يكشف الصعوبات التي واجهته في فيلم "مش أنا"

استضاف الإعلامي عمرو أديب المطرب تامر حسني، في حلقة خاصة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر"، في تمام الساعة الـ10 مساء.



بدأت الحلقة بشكر تامر حسني وتعبيره عن فرحته لتواجده مع عمرو أديب، اليوم في برنامج "الحكاية" عقب مرور سنوات عديدة على

الإلتقاء به على الشاشة.



وتحدث عن فيلمه "مش أنا"، موجها الشكر لكل صناع العمل والجمهور، وتابع أن الفيلم يعتبر مجازفة حيث كانت نسبة الإشغال بالسينمات 50%، ولكن تفاجأت بردود الأفعال حيث جاءت إيرادات الفيلم أعلى من ما قبل كورونا.



وأضاف متحدثا عن فكرة الفيلم، حيث جاءت له المخرجة سارة وفيق ليبدأ في تأليف الفيلم، وأنه كتابة الفيلم أخذت منه وقت في الكتابة والتحضير للشخصية سنة.