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وزير التعليم يرد على صعوبة امتحان اللغة الألمانية مقارنة بالفرنسية في الثانوية العامة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على من يقولون أن امتحان اللغة الفرنسية أسهل من امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة، قائلا: "سيبوا الكلام ده واطمنوا".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مستوى طالب الثانوية العامة الذي يؤدي امتحانه خلال هذه الفترة حتى دخوله الثانوية العامة لم يكن حقيقيا، والمجاميع المرتفعة التي كان يحصل عليها الطالب كانت ظلم له وليس خدم.

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، "كل الطلاب اللي بيمتحنوا هيملوا مقاعد الكليات.. مفيش اختلاف".

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