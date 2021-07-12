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لليوم الثاني على التوالي.. أحمال التغذية الكهربية تتخطى الـ 32 ألف ميجاوات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أحمال التغذية الكهربية، اليوم الإثنين، تخطت 32 ألف ميجاوات خلال الذروة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت الوزارة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 32 ألفا و400 ميجاوات، في حين يبلغ الاحتياطي 13 ألف ميجاوات.

وأضافت أن الاستقرار الكبير في التغذية الكهربية يمثل مردودا إيجابيا لما تم من تطوير في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات.. مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرا لتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربية.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، كما لم يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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