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خبير يكشف الوضع السياحي بعد أزمة فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي والتحول الرقمي لقطاع السياحة، إن الوضع السياحي بعد أزمة فيروس كورونا سيختلف تمامًا عما كان قبل كوفيد ١٩، متوقعًا أن السياحة العالمية ستأخذ عدة سنوات ربما تمتد لعام ٢٠٢٤ للوصول إلى الأرقام السابقة قبل الجائحة.

وأضاف "خليفة"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السياحة القادمة والمتوقعة هي سياحة "الطبقة المتوسطة"؛ فالترند القادم للحركة السياحية يعتمد على سياحة الاستكشاف والتفاعل الثقافي مع ثقافة الدولة؛ الأمر الذي يؤكد أن المجد سيكون للسياحة الثقافية التفاعلية -على حد قوله.

وتابع: "سيختفي عصر سياحة الأعداد الغفيرة والسياحة الفقيرة المعدومة لأنها لن تستطيع تحمل نفقات السفر من ناحية ولن يقبلها كثيرًا من المقاصد؛ الأمر الذي دعا الآن الدول للتخلص مما يعرف بـ"over tourism".

وأوضح أنه الآن تغيرت قواعد اللعبة تمامًا، حيث أن تواجد الخدمة والمنتج السياحي سيصبح رقميًا على جميع وسائط الإنترنت ومن سيملك التسويق الجيد والسمعة الطيبة سيستطيع أن يجذب العميل الأفضل.

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