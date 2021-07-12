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فاركو يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الزمالك

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى مسؤولو نادى فاركو الصاعد حديثاً للدورى الممتاز الدخول فى مفاوضات للتعاقد مع محمود جنش حارس مرمى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت إدارة النادى أنها لم تفكر فى التعاقد مع جنش ولم تستقر حتى الآن على التدعيمات المنتظر إجراؤها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثاً عن موسم قوى يحقق طموحات النادى.

 

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطى، وعاطف حنفى "مدير الكرة"، وعمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، وجون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، وأحمد خطاب "مدرب مساعد"، وعصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".

 

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

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