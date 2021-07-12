تامر حسني يكشف سر تقديمه للمخرج محمد سامي في أول أعماله

حل النجم تامر حسني ضيف حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ10 مساء.



كشف المطرب والفنان تامر حسني تفاصيل مشاركته في أعماله السينمائية، حيث قال أنه لا يعتمد على الأسماء في المخرجين، ولكنه يعتمد على الراحة والحب والتعاون الناشئ بينه وبين المخرج.



وتابع متحدثا عن المخرج محمد سامي أثناء تقديمه في مسلسل "آدم"، حيث كشف عن نجاح "سامي" في هذا العمل والذي يعد أول أعماله رغم تعجب الجميع من اعتماده على مخرج في بداية حياته لعمل فني كبير مثل مسلسل "آدم".



