بهذه الكلمات.. إليسا تقدم واجب العزاء لرامى صبرى في وفاة شقيقه

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تعزية رامى صبري، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر، تقدم فيها العزاء للفنان رامى صبرى وأسرته لـ وفاة شقيقه.



وكتبت إليسا «أحر التعازي الك ولعيلتك بمصابكن الأليم. مش ممكن اتخيل الحزن والوجع على الخسارة الكبيرة. يا رب يحفظ روحو بالجنة ويعطيكن الصبر على فراقو ».



وسادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفناين والأهل والأقارب.



