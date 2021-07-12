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عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة الفجر على صور ترصد لحظة غرق وانتشال جثمان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي غرق في ترعة المريوطية.

ويظهر في الصور التي حصلت عليها بوابة الفجر تجمهر المواطنين حول الترعة أثناء استخراج الجثمان في آخر النهار.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في واقعة غرق كريم صبري، ٣٤ سنة، شقيق الفنان رامي صبري، أن المصحة التي كان يتلقى بها العلاج من الإدمان موجودة في المنطقة منذ ثلاثة سنوات.

وأوضحت التحقيقات أن المصحة غير مرخصة، وجميع الذين كانوا في المصحة يتلقون العلاج مع الضحية هربوا عقب غرقه، كما تم إغلاق المصحة عقب الحادث.

وأوضحت التحقيقات أن "كريم" كان يتلقى العلاج من الإدمان في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، أمام ترعة المريوطية، وعقب هروب الشاب من المصحة فتح القائمون عليها الأبواب وتركوهم يهربون.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، للكشف عن سبب وفاته بعد غرقه أمس الأحد في ترعة المريوطية.

وتوفى شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات حول الحادث، أن الفنان الشاب كان يعاني من الإدمان، وأجبره أهله على البقاء في مصحة للتعافي من الإدمان إلا أنه لم يتحمل البقاء فيها، وحاول الهروب منها، حيث تسلق السور وألقى نفسه في ترعة المريوطية ما أسفر عن وفاته غرقا.

واستدعت أجهزة الأمن ذوي المتوفى لأخذ أقوالهم، وتولت النيابة التحقيق.
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري
عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

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