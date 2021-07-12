بعد دوره البارز في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل بهدف نظيف، نجح أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع لاعب الوسط رودريغو دي باول 5 مواسم مقبلة قادماً من أودينيزي الإيطالي.



وأكد النادي المدريدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضم صاحب الـ27 عاماً، ليصبح الصفقة الثانية التي يدعم بها صفوفه في الموسم الجديد بعد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس باولو القادم من فلومينينسي البرازيلي.



ولعب دي بأول المواسم الخمسة الأخيرة بقميص أودينيزي، حيث شارك معه في 185 مباراة، وسجل 34 هدفاً.



بدأ لاعب الوسط الدولي مسيرته الاحترافية مع راسينج كلوب الأرجنتيني، حيث خاض معه على مدار موسمين ونصف الموسم 70 مباراة، وسجل 7 أهداف.



وظهر دي بأول بأداء مميز للغاية في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي احتضنتها البرازيل، وكان سبباً رئيساً في تتويج "الألبيسيليستي" بلقبه الـ15، القب الدولي الأول منذ 1993 في كوبا أمريكا أيضا، حيث أنه كان صاحب تمريرة هدف التتويج باللقب الذي سجله النجم أنخيل دي ماريا في شباك "السيليساو".