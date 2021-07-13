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مستشار الرئيس للصحة: السيسي أمر بتوفير علاج ضمور العضلات من رصد أول حالة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتوفير علاج ضمور العضلات منذ أول لحظة لرصد أول حالة مصابة مؤخرًا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، مساء الاثنين، أن القيادة السياسية تخوض ملحمة قومية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات المطلوبة.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه لا يوجد وفرة عالمية حتى الآن في توفير لقاحات فيروس كورونا.

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