موعد أولى مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو









يستعد المنتخب المصري الأولمبي، لخوض أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، أمام منتخب إسبانيا.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي، بنظيره المنتخب الإسباني، في أولى جولات دورة الألعاب الأولمبية، يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأولمبي، كان قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 عامًا، في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، ليتأهل بذلك إلى أولمبياد طوكيو.



