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مخرجة فيلم "مش أنا": ثقة تامر حسني فيا مرعبة والشغل معاه متعة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استضاف الإعلامي عمرو أديب، النجم تامر حسني في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وقالت المخرجة سارة وفيق من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" قائله: "حاجة مرعبة وثقته فيا كانت مسئولية كبيرا جدا عليا، وتابعت أن نجاح الفيلم في ظل أزمة كورونا كان مجازفة.

وأضافت قائله أن تامر حسني دعمها، أثناء العمل في الفيلم قائله: "تامر الشغل معاه تحفة، وبشكر تامر حسني على المجازفة بهذا العمل".

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