القناة يتعاقد مع هداف جمهورية شبين مقابل 250 ألف جنية

حصل مجلس إدارة نادي القناة على توقيع أكرم عبد ربة مهاجم وهداف فريق جمهورية شبين لدعم خطوطه استعدادا للموسم المقبل من مسابقة ن دوري القسم الثاني .



وقام مسؤولو القناة بسداد قيمة الصفقة لنادي الجمهورية الرياضي والتي بلغت 250 ألف جنية مقابل الحصول على خدمات اللاعب .



وقام عبد ربة بالتوقيع للقناة لمدة ثلاث مواسم في حضور احمد معتمد وكيل اللاعبين، حيث حصل اللاعب على الاستغناء الخاص بة من جانب نادي الجمهورية الرياضي .



ويعد اللاعب من مواليد 1995 ومن ناشئين الاتحاد السكندرى وشارك في الدوري الممتاز مع زعيم الثغر قبل الانضمام لصفوف فاركو وكوكاكولا وجمهورية شبين الذي سجل بقميصة 8 أهداف قبل الانتقال للقناة .