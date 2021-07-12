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القناة يتعاقد مع هداف جمهورية شبين مقابل 250 ألف جنية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل مجلس إدارة نادي القناة على توقيع أكرم عبد ربة مهاجم وهداف فريق جمهورية شبين لدعم خطوطه استعدادا للموسم المقبل من مسابقة ن دوري القسم الثاني .

وقام مسؤولو القناة بسداد قيمة الصفقة لنادي الجمهورية الرياضي والتي بلغت 250 ألف جنية مقابل الحصول على خدمات اللاعب .

وقام عبد ربة بالتوقيع للقناة لمدة ثلاث مواسم في حضور احمد معتمد وكيل اللاعبين، حيث حصل اللاعب على الاستغناء الخاص بة من جانب نادي الجمهورية الرياضي .

ويعد اللاعب من مواليد 1995 ومن ناشئين الاتحاد السكندرى وشارك في الدوري الممتاز مع زعيم الثغر قبل الانضمام لصفوف فاركو وكوكاكولا وجمهورية شبين الذي سجل بقميصة 8 أهداف قبل الانتقال للقناة .

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